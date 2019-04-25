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رسميا.. الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يُدشن معسكر طويق السيبراني

رسميا.. الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يُدشن معسكر طويق السيبراني
http://almnatiq.net/?p=721490
المناطق - الرياض

دشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز معسكر طويق السيبراني، رسميا، وذلك بنحو 100 متدرب ومتدربة.

وقال الاتحاد عبر مجموعة تغريديات في حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن تدشين المعسكر جاء بشراكة استراتيجية مع مدى، لتوظيف المواهب الواعدة وتمكينهم في مجال الأمن السيبراني.

وأعلن الاتحاد عن إطلاق BugBountyPlatform# أول منصة سعودية متخصصة في مكافآت الثغرات، بصناعة أبناء وبنات الوطن وتعاون 10 شركات.

وخلال حفل الإطلاق، تطرق كيفن ميتنك، الهاكر الأشهر في العالم، إلى أساليب الهاكرز في عملية الاختراق وكيفية ردعهم.

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