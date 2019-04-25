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الدوري الإسباني.. أتلتيكو يؤجل تتويج برشلونة بفوزه على فالنسيا

الدوري الإسباني.. أتلتيكو يؤجل تتويج برشلونة بفوزه على فالنسيا
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المناطق - وكالات

أجل فريق أتلتيكو مدريد تتويج برشلونة باللقب حتى عطلة نهاية الأسبوع على الأقل، بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه فالنسيا بفوز بنتيجة 3-2 اليوم في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم .
وكان برشلونة الفائز أمس الثلاثاء على مضيفه ألافيس 2-صفر، بحاجة إلى أن يحقق فالنسيا ، ليحتفظ باللقب ويحسم البطولة قبل أربع مراحل على ختام الموسم .
وتستكمل المرحلة لاحقا بلقاءات إسبانيول مع سلتا فيغو، وليغانيس مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع ريال بيتيس.
ويلعب الخميس أيضا ريال سوسييداد مع فياريال.

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