أجل فريق أتلتيكو مدريد تتويج برشلونة باللقب حتى عطلة نهاية الأسبوع على الأقل، بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه فالنسيا بفوز بنتيجة 3-2 اليوم في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم .
وكان برشلونة الفائز أمس الثلاثاء على مضيفه ألافيس 2-صفر، بحاجة إلى أن يحقق فالنسيا ، ليحتفظ باللقب ويحسم البطولة قبل أربع مراحل على ختام الموسم .
وتستكمل المرحلة لاحقا بلقاءات إسبانيول مع سلتا فيغو، وليغانيس مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع ريال بيتيس.
ويلعب الخميس أيضا ريال سوسييداد مع فياريال.
الدوري الإسباني.. أتلتيكو يؤجل تتويج برشلونة بفوزه على فالنسيا
أجل فريق أتلتيكو مدريد تتويج برشلونة باللقب حتى عطلة نهاية الأسبوع على الأقل، بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه فالنسيا بفوز بنتيجة 3-2 اليوم في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم .
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