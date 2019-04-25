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الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الماليزي

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الماليزي
http://almnatiq.net/?p=721502

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة, بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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