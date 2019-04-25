التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة, بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الماليزي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .
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