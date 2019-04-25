الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الماليزي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، معالي وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو ، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو .

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة, بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.