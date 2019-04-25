الجيش اليمني يدمر طائرة مسيرة للحوثيين في صعدة

المناطق - وكالات

دمرت قوات الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في محور كُتاف شرقي محافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني رصدت تحركات الطائرة المسيرة فوق منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف، حيث تم تدميرها.

بالتزامن مع ذلك، قصفت قوات الجيش في المنطقة ذاتها تحركات للمتمردين، مما أوقع 8 قتلى في صفوفهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران.

وفي السياق نفسه، دكت راجمات الصواريخ التابعة للتحالف العربي مواقع تمركز مليشيات الحوثيين في وادي الغول في مديرية كٌتاف، وأسفر القصف عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى في صفوف للانقلابيين.