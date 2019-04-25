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شاهد.. اكتشاف أغرب مخلوق على بعد 7 آلاف متر في عمق المحيط الهادئ

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تمكن فريق رحلة Five Deeps Expedition من العثور على مخلوق بحري غريب يشبه قنديل البحر في أبعد نقطة في قاع المحيط الهادئ، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ويقول الخبراء إن هذا الفيديو يعد الأول للكائن البحري الغريب على الإطلاق، وتم التقاط الصور للحيوان الذي لم يتم تحديد اسم له بعد بواسطة كاميرا في أعماق خندق جافا على عمق 7000 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأظهرت لقطات الكائن وهو يطفو ببطء عبر قاع المحيط، وقال قائد الحملة “فيكتور فيسكوفو”، إن قنديل البحر الغريب لا يشبه أي كائن بحري تمت مشاهدته من قبل، وتم العثور عليه في أبعد نقطة في المحيط الهادئ.

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