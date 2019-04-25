اختفاء غامض لشاب في جدة وأسرته تعلن عن مكافأة مالية

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اختفى شاب في ظروف غامضة، منذ يومين، بعد خروجه من منزله في حي الحمدانية بجدة، فيما أعلنت أسرته عن مكافأة مالية لمن يعثر عليه.

وقال أحد أفراد الأسرة -بحسب سبق”-: إن الشاب الذي اختفى اسمه محمد سعد العتيبي، وغادر المنزل الاثنين الماضي بعد صلاة العشاء.

وأضاف: أنه استقل مركبته “جيب تويوتا رقم اللوحة ل ب ن 8″، ولم يبلغهم بوجهته، وعقب فقدان التواصل معه على الهاتف الذي كان مغلقاً، أبلغوا الجهات الأمنية بالواقعة.

وأكد أن الجهات الأمنية كثفت حاليًا عمليات البحث عنه، مناشدًا مساعدتهم في البحث، ورصدوا مكافأة مالية لمَن يساعد في الاستدلال على مكانه.

وطالب قريب المختفي من يعثر عليه بالتواصل معهم على الرقمين التاليين: (0555778921، 0559933088).