حارس مدرسة يتعرض لضرب مبرح من قبل شبان في محافظة الكامل

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تعرض أحد حرّاس مدارس البنات بمحافظة الكامل لضرب مبرح واعتداء من قبل شباب، داخل الغرفة المخصصة له بعد أن تم إقفال باب الغرفة عليه من الداخل دون أي مراعاة لأنظمة وقوانين الدولة منتهكين بذلك حرمة المبنى المدرسي.

وفي التفاصيل ، فإن شبابا قدموا في تمام الساعة التاسعة صباحا لمدرسة البنات بالمضحاة بغرض الاعتداء على حارس المدرسة الذي كانت بينه وبينهم خلافات سابقة الأمر الذي دعاهم لضربه ضربا مبرحا.

ونقل حارس المدرسة بعد عملية الضرب لمستشفى الكامل على يد أحد السائقين التابعين لإدارة التعليم ومن ثم تم نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر والذي لا يزال منوّما بها حتى هذه اللحظة، وتبيّن بعد الكشف على حالته إصابته بكسرين في الأسنان إضافة إلى خضوعه لـ 20 غرزة في الرأس.

من جهته، ناشد حارس المدرسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بأخذ حقه ورد اعتباره من قبل هؤلاء المعتدين الذين لم يراعوا حرمة المكان وضربوا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط.