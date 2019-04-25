استفتاء إسباني: العويران أفضل لاعب سعودي في التاريخ

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تصدر اللاعب السعودي سعيد العويران ترتيب استفتاء أجرته صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، لاختيار أفضل لاعب في تاريخ بعض الدول العالمية والآسيوية والأفريقية.

ورشح الاستفتاء الثلاثي: “سعيد العويران، ماجد عبد الله، ويوسف الثنيان“، ضمن قائمتها لأفضل 3 لاعبين في تاريخ السعودية.

وشهد التصويت وجود 22 دولة مختلفة، مع 3 اختيارات كحد أدنى من جانب محرري ماركا، ويمكن للمشجعين والقراء اختيار لاعبهم المفضل عبر موقع الصحيفة الإلكتروني من أي مكان بالعالم.

وحاز العويران على بنسبة تصل إلى 49 في المئة، يليه ماجد عبد الله بنسبة 32 في المئة، ثم يوسف الثنيان بنسبة 19 في المئة، مع مشاركة حوالي 170 ألف شخص في التصويت حتى الآن.

وعلقت الصحفية الصحيفة الإسبانية على التصويت: “يمكن أن تفخر دول كرة القدم بوجود نجوم رائعة عبر تاريخها، لذلك فكرنا في هذا التصويت لاختيار الأفضل من كل بلد”.