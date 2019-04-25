مركز زراعة القوقعة بمنطقة الجوف يحتفل بإتمام 40 زراعة

المناطق_ممحمد الحسن

عقد مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا اللقاء الأول للمستفيدين من المركز, بحضور الأطفال زراعي القوقعة, حيث أحتفل المركز بتحقيق نجاحات مثالية على مستوى إجراء العمليات الجراحية، بعد أن نجح الفريق الطبي في المركز بإجراء 40 زراعة ناجحة لأطفال بمتوسط عمر 4 سنوات .

وقد تم خلال الاحتفال تكريم فريق العمل والالتقاء بالأطفال والاستماع إلى تجاربهم وفرحتهم بعودة السمع والابتسامة لهم بفضل الله.

وأوضحت صحة الجوف أن المركز أجرى حتى الآن 40 عملية زراعة قوقعة, بقيادة كوادر وطنية, ويتوقع وصول العدد خلال هذا العام إلى زراعة 80 حالة حيث يوجد عدد من الحالات تحت التقييم.

وبينت أن المركز يحتوي وحدة سمعيات وتخاطب متقدمة, وقد تم تدريب كادر طبي سعودي بالسمعيات والتخاطب على التأهيل

والتعامل مع مرضى زراعة القوقعة, ويتم تأهيل جميع المرضى قبل وبعد العملية بالمركز, مفيدة أن المركز ساعد في تخفيف معاناة الأهالي الذين يحتاجون إلى تأهيل مكثف من التخاطب والسمعيات ومتابعة بالعيادات تصل لمرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع ولفترة طويلة، مما يضطر بعض ذوي المريض للإنتقال إلى المدينة التي تجرى بها الزراعة .