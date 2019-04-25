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مصر ..إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من اليوم الخميس
http://almnatiq.net/?p=721567
المناطق_متابعات

أعلن  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن  بداية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل؛ وذلك نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر به البلاد.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.

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