مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل

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http://almnatiq.net/?p=721568
المناطق_وكالات

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة تنشر وسائل الدرع الصاروخية قرب حدود روسيا، كي تتمكن من توجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة إليها.
وأوضح الفريق فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة في هيئة أركان الجيش الروسي، إ أن الولايات المتحدة تسعى أيضا، عبر نشر الدرع الصاروخية العالمية، للحصول على إمكانية استهداف أي دولة غير مرحب بها في نظر واشنطن دون أن تكون لهذه الدولة إمكانية الرد.
وحذر بوزنيخير الدول التي تقدم أراضيها لنشر أنظمة الدرع الصاروخية الأمريكية من الأخطار التي قد تلحق بها.
وأشار إلى أن من العناصر السلبية بالنسبة للأمن الإقليمي “المستوى المرتفع للأخطار المحدقة بالدول التي تنتشر أو سوف تنتشر على أراضيها وسائل الدرع الصاروخية الأمريكية”.
وأوضح المسؤول العسكري أن على هذه الدول إدراك أن “الأنظمة المعلوماتية والقتالية للدرع الصاروخية هي المستهدفة بالدرجة الأولى”.
وأضاف: استخدام وسائل الدرع الصاروخية خلال مدة زمنية طويلة ينجم عنه تهديدات متعلقة بالتلوث الإشعاعي للأراضي، الأمر الذي يعرض للخطر دولا لا تشارك في تنفيذ مخططات البنتاغون في المجال المذكور.

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