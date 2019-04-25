مدني حائل يحذر من تقلبات جوية خلال اليومين القادمين

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دعت مديرية الدفاع المدني في منطقة حائل إلى اتباع سبل السلامة في ظل التنبيه الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، إذ يتوقع أن تتأثر أجواء المنطقة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين الموافق 21-22 من شهر شعبان الجاري بحالة عدم استقرار في الأجواء مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة لغزيرة قد تصحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح المثيرة للغبار على مدينة حائل ومحافظات بقعاء والغزالة والحائط.
و أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة حائل المقدم نافع الحربي؛ أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة شددت على أهمية البقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر وتجنب أي سلوك لاتحمد عواقبه، متمنياً السلامة للجميع.

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