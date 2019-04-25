حيلة رئيس «أبل» البسيطة للتخلص من إدمان «آيفون».. ماذا فعل؟

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http://almnatiq.net/?p=721578
المناطق_وكالات

صرح رئيس شركة آبل تيم كوك بحيلة بسيطة يتبعها تُجنبه إدمان هاتفه آي فون وينصح بها المستخدمين وهي إغلاق إشعارات التطبيقات، قال ذلك ضمن مشاركته فعاليات حفل مجلة التايم الأمريكية للاحتفال بقائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

ولجأ كوك لهذه الحيلة بعد قراءته لتقرير ميزة “مدة استخدام الجهاز “Screen Time” المُدرجة في هواتف آي فون منذ العام الماضي، جعلته يطرأ عليها تغيير بسيط يمنعه من تشتيت انتباهه والاطلاع إلى شاشة الهاتف آلاف المرات من اليوم.

ويُوصي كوك جميع مستخدمي آي فون كبار وصغار باتباع هذه الحيلة البسيطة، فإنها تُقلص عدد مرات الاطلاع والتحديق في شاشات الهاتف، التي تصل في المتوسط إلى 2617 مرة يومياً بحسب أحدث دراسة.

وأكد كوك خلال الحفل أن أبل لا تريد أن يستخدم الأشخاص هواتفهم الذكية طوال الوقت، لهذا السبب أدرجت الشركة ميزة تعقب وحساب وقت استخدام الهاتف، بهدف الحد من إدمانه.

هناك طرق عدة لتحديد إشعارات كل تطبيق على آي فون، من خلال “إعدادات” ثم “إشعارات” ثم تفعيل “عدم الإزعاج”، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

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