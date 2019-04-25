احدث الأخبار

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل
أبرز المواد
 مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن
أبرز المواد
 مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل
أبرز المواد
 توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب
أبرز المواد
 ظريف يحذر ترامب من «متآمري الفريق ب»
أبرز المواد
 حيلة رئيس «أبل» البسيطة للتخلص من إدمان «آيفون».. ماذا فعل؟
أبرز المواد
 مدني حائل يحذر من تقلبات جوية خلال اليومين القادمين
أبرز المواد
 مركز زراعة القوقعة بمنطقة الجوف يحتفل بإتمام 40 زراعة
أبرز المواد
 السودان.. الاتفاق على تشكيل لجنة لحل الخلاف مع المعارضة
أبرز المواد
 استفتاء إسباني: العويران أفضل لاعب سعودي في التاريخ
أبرز المواد
 مصر ..إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من اليوم الخميس
أبرز المواد
 تعرّف على 5 أسباب لهدر الراتب ومعوقات الادخار وطرق علاجها
أبرز المواد
فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

أبرز المواد
مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن

مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن

أبرز المواد
مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل

مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل

أبرز المواد
توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

أبرز المواد

ظريف يحذر ترامب من «متآمري الفريق ب»

ظريف يحذر ترامب من «متآمري الفريق ب»
http://almnatiq.net/?p=721581
المناطق_الرياض

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما سماها خطط “مجموعة المتآمرين ومفتعلي الحروب” التي سمّاها بـ”الفريق ب”.
وغرد “ظريف” على تويتر، قائلا: “دونالد ترامب احترس! لقد قمت بحملة ضد التدخلات الغبية المكلفة… “الفريق ب”، المكون من مخادعين وجزارين ومفتعلي الحروب، يحيك مؤامرات أكبر مما تتوقع”.
وبحسب “رويترز”، قال ظريف إن “الفريق ب” الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما حرض ترامب على الدخول في صراع مع إيران”.
وأضاف: “الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلا بالتفاوض. لكن دعوني أقولها إن إيران لا تسعى للمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها”.
وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وبدأت بإعادة فرض العقوبات عليها.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل
مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن

مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن
مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل

مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*