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فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل
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المناطق_جازان

لفظت سيدة ستينية، أنفاسها الأخيرة، مساء أمس؛ إثر دهسها بمركبة كانت تقودها ابنتها داخل فناء منزلهم بأحد أحياء مدينة جازان.

ووفقا لـ”سبق”، قال متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تَلَقّت، مساء أمس الأربعاء عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق، بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جازان.

وأضاف: “على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تَبَيّن وجود سيدة لديها إصابة برجّة؛ نتيجة تعرضها لحالة دهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج”؛ وذلك قبل أن تلقى السيدة مصرعها فيما بعد.

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