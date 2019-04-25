مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن

أنهى مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الغذاء إجراء عمليات الفحص لأكثر من (3) آلاف عينة من الخضار والفواكة المتداولة بسوق الخضار والفاكهة المركزي بمدينة بريدة خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ وذلك بهدف الكشف عن جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية للتأكد من سلامتها ، وتم خلال الفترة مصادرة (23) طن من الخضار بعد رصد تجاوز الحدود المسموح بها من متبقيات الملوثات الكيميائية.

وتضمنت الفحوصات استقبال (260) عينة من العسل للكشف عن جودتها ، بالإضافة مسحات من أيدي العمالة في المطاعم والبوفيهات والمنشآت الغذائية ، وجولات ميدانية على (98) موقع مستهدفة لعمليات الرصد (مستنقعات ، بحيرات ، مساكن عمال ،مسالخ… الخ) بهدف تصنيفها وتم التأكد من سلامتها من وجود آفات ناقلة للأمراض.