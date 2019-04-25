احدث الأخبار

وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يوقع عقد إعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلى بمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت
أبرز المواد
 مؤتمر القطاع المالي يواصل أعماله في يومه الثاني
أبرز المواد
 فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل
أبرز المواد
 مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن
أبرز المواد
 مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل
أبرز المواد
 توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب
أبرز المواد
 ظريف يحذر ترامب من «متآمري الفريق ب»
أبرز المواد
 حيلة رئيس «أبل» البسيطة للتخلص من إدمان «آيفون».. ماذا فعل؟
أبرز المواد
 مدني حائل يحذر من تقلبات جوية خلال اليومين القادمين
أبرز المواد
 مركز زراعة القوقعة بمنطقة الجوف يحتفل بإتمام 40 زراعة
أبرز المواد
 السودان.. الاتفاق على تشكيل لجنة لحل الخلاف مع المعارضة
أبرز المواد
وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي

وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي

أبرز المواد
الدكتور الربيعة يوقع عقد إعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلى بمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت

الدكتور الربيعة يوقع عقد إعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلى بمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت

أبرز المواد
مؤتمر القطاع المالي يواصل أعماله في يومه الثاني

مؤتمر القطاع المالي يواصل أعماله في يومه الثاني

أبرز المواد
فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

أبرز المواد

وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي

وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي
http://almnatiq.net/?p=721605

ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، أعلن المكتب عن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.

روابط ذات صلة

الدكتور الربيعة يوقع عقد إعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلى بمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت

الدكتور الربيعة يوقع عقد إعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلى بمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت
مؤتمر القطاع المالي يواصل أعماله في يومه الثاني

مؤتمر القطاع المالي يواصل أعماله في يومه الثاني
فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*