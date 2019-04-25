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السديس يعتمد جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك

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السديس يعتمد جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك

السديس يعتمد جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=721611
المناطق - واس

اعتمد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.
وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في العشر تسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي العشر تسليمات الأخيرة معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفي الليلة الثانية الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي الليلة الثالثة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، ثم يتعاقب أصحاب الفضيلة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين من الشهر الكريم.
في حين سيؤم المصلين في صلاة التراويح للعشر الأواخر من شهر رمضان الخمس التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، وسيؤم المصلين في ليلة تختيم القران الكريم في الخمس تسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
في حين سيؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في التسليمات الثلاث الأولى، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في التسليمتين الأخيرة مع الشفع والوتر، أما ليلة التاسع و العشرين فسيؤم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.
وسيؤم المصلين في ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين فضيلة الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

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