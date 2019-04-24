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أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه

أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه

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أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه

أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه
http://almnatiq.net/?p=721614
المناطق - أبها

بدأت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه الفرعية مؤخرا في تنفيذ استكمال مشروع سفلتة و انارة مخطط مربة الحكومي و قرى النبعة .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تكلفة المشروع الذي يأتي ضمن مشروع استكمال سفلتة وانارة مخطط مربه الحكومي و قرى النبعة قدرت بـ 5.884.615 مليون ريال وهي تحت التنفيذ حاليا .

لافتا الى أن اعمال السفلتة تأتي امتدادا لمشاريع السفلتة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات ولازال العمل جاري على استكمالها بالأحياء والمخططات بمربه .

وأشار الى أن المخطط و جميع الاحياء بمربه لها أهمية استراتيجية ، وأن ما تم من أعمال سفلته يأتي ضمن اهتمامات الأمانة ، مشيرا الى ان هناك حزمة من المشاريع الاخرى تتعلق بسفلتة طرق القرى و المراكز الإدارية بصدر وايلة و قرى الغيناء و لا زالت تحت إجراءات الترسية ، مضيفا بأن الامانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق بمربه وفق أعلى المعايير والجودة .

وفي ذات السياق بين الحميدي بأنه تم الانتهاء من أعمال مشروع استكمال مبنى البلدية بمربه كما يتم تنفيذ عدد من الملاعب في مركز مربه  .

موضحاً بأن هنالك مشروع انشاء للحدائق بمربه و الذي يأتي ضمن مشاريع المشهد الحضري وسيتم تنفيذه في القريب العاجل .

ودعا امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جميع المواطنين والمقيمين في مربه بالتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الخدمات البلدية عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940، مضيفا بأن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة منطقة عسير .

 

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