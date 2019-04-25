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تعليم عسير الثاني إعلامياً

تعليم عسير الثاني إعلامياً

منطقة عسير
أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه

أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه

منطقة عسير
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تعليم عسير الثاني إعلامياً

تعليم عسير الثاني إعلامياً
http://almnatiq.net/?p=721621
المناطق - أبها

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في إدارة الإعلام التربوي المركز الثاني على مستوى إدارات التعليم في المملكة في الأداء والرصد الإعلامي للعام الدراسي  1440هــ

وقدم مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، التهنئة للقائمين والقائمات على الإنجاز على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس ، لافتا إلى أن ما تحقق يضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة  التي حققتها الإدارة إعلاميا ، ومن أبرزها المركز الثاني في الرصد خلال الفصل الدراسي  الأول على مستوى المملكة ،والمركز الثاني في مسابقة ( ميه على ميه ) الإعلامية على مستوى  164 جهة تمثل الجامعات وإدارات التعليم وبعض الملحقيات الثقافية وقطاعات الوزارة.

 

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