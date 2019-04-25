رئيس غرفة الشرقية: مؤتمر القطاع المالي بدأ قويًا وعبّر عن مدى تطور القطاع المالي في المملكة

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أشاد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بأعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي ( آفاق مالية واعدة )، الذي أُقيم في الرياض يومي 24 و25 أبريل الماضيين وجاء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحظي بحضور وزراء ومسؤولين تنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية، وأكد أنه كان بمثابة منصة حوار كُبرى عزّزت من تكوين الشراكات وبناء العلاقات بين طرفي العلاقة المؤسسات المالية من جانب والمستثمرين من جانب آخر.

وأكد الخالدي، أن المؤتمر أبرز المكانة التنافسية للقطاع المالي السعودي على الصعيد العالمي ومثّل في الوقت نفسه قوة دفع كبيرة للقطاع للاستمرار على خُطى التطوير التي انطلقت، وهو ما يصب إجمالاً في رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي ويدّعم الفرص الاستثمارية الواعدة بما طرح فيه من حلول تمويلية عدة، ورفع الخالدي شكره الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- لدعمها القطاع المالي الذي حظي في عهدهما الميمون باهتمام مُضاعف سواء من ناحية تطوير التشريعات أو السياسات، التي أسهمت في نمو وتطويره على الشكل الذي نراه الآن.

وقال الخالدي، إن المؤتمر جاء معبرًا عن مدى التطور الذي لحق بالقطاع المالي في المملكة، وإنه بدأ قويًا كونه ضم في إطاره مختلف عناصر القطاع المالي سواء في الداخل أو الخارج، ما مكّن من تبادل الخبرات وأتاح الفرصة لمناقشة كافة التحديات والممارسات المتعلقة باستمرارية العمل على تطوير القطاع، فضلاً عما طرحه من حلول تمويلية سوف تنعكس إيجابًا على نمو قطاع الأعمال بشكل عام، لافتًا إلى أنه يُحفز التنافس ويرفع من جاذبية القطاع أمام المستثمرين.

وأشار الخالدي، إلى أن المؤتمر جاء في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدمًا ملموسًا في نموها الاقتصادي على أُسس التنوع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن مسيرة الإصلاح أخذت تجني ثمارها في العديد من المجالات، فمن جانب رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي من 2.2% عام2018م إلى 2.4% في 2019م، كما حقق القطاع غير النفطي تصاعدًا ملموسًا في الاقتصاد الوطني وهو ما أكده معالي وزير المالية بأن الإيرادات غير النفطية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014م، وكذلك شهدت الاستثمارات الأجنبية قفزة كبرى في البلاد، ما يؤكد في شق كبير منه على الأثر الإيجابي الذي أحدثته الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطن، وذلك منذ انطلاق رؤية المملكة2030م في عام 2016م، بغية تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني