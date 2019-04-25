قلادة الاتحاد العربي لرواد الكشافة لـ عبدالله المزروع

الرياض - مبارك الدوسري

منح الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ، مدير مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية السابق بالمجمعة ، وعضو اللجنة العليا لرابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة عبدالله بن سعد المزروع – رحمه الله – قلادة الاتحاد التي تعتبر أعلى درجات التقدير والتكريم التي يمنحها الاتحاد للقيادات الكشفية والارشادية العربية الرائدة ، وللشخصيات الكشفية البارزة .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أُقيم على هامش اختتام المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات يوم أمس الأول بالقاهرة ، حيث تسلم القلادة ابنه الرائد الكشفي علي بن عبدالله المزروع وبحضور شقيقه بدر بن عبدالله المزروع.

ويأتي ذلك التكريم تقديراً لجهوده – رحمه الله – ومشاركاته الفاعلة والمتعددة على كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية ، وتسخير كافة خبراته لتطوير البرامج ورفع مستوى الأداء فيما كلف به إبان حياته .

وقد سبق وأن حصل قبل وفاته في شهر ديسمبر الماضي على العديد من الأوسمة الكشفية ومن ابرزها قلادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .