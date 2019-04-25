بمشاركة 9255 طالبا وطالبة بالمنطقة .. فرع المركز بالشرقية يختتم الموسم الثالث من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي

المناطق - الدمام

اختتم فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في المنطقة الشرقية الموسم الثالث من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي 1440هـ بمشاركة 9255 طالبا وطالبة.

ورفع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال مديرعام فرع المركز بالمنطقة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه الكريم صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، لرعايتهما الكريمة للبرنامج،

كما قدم البديوي شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة أ. د. عبد الله الربيش ولسعادة مدير الإدارة العامة أ. محمد السلوم ولسعادة مدير عام تعليم محافظة الأحساء أ. أحمد بالغنيم وكافة العاملين في هذه الجهات.

ويأتي برنامج نسيج في إطار تعاون استراتيجي مشترك بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وكل من جامعة الامام عبد الرحمن الفيصل، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارة العامة لتعليم الشرقية وتعليم الأحساء، وهو يستهدف جميع الطلاب المستجدين في الإدارة كل عام والبالغ عددهم 12000 سنويًا في 12 كلية ومعهدا تابعة للإدارة بالشرقية.

ويهدف مشروع نسيج إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتنمية الحس الوطني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التلاحم الوطني المنشود.

وشهد مشروع “نسيج” الذي انطلق في عام 2016م، نجاحًا وتقدّمًا ملموسًا بفضل الله ثم بدعم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، حفظهما الله، وكذلك من خلال التعاون المشترك مع الجهات التعليمية بالمنطقة وفي مقدمتهم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارة العامة لتعليم الشرقية وتعليم الأحساء وهو ما أثمر عن استفادة استفاد ما يزيد عن 19839 مواطنا ومواطنة عبر نحو 500 دورة تدريبية شارك فيها 100 مدرب متعمد من قبل مركز الحوار الوطني.