من تغيب عن دافوس الرياض سعى لتدارك ما فاته بالمشاركة في مؤتمر القطاع المالي

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أوردت صحيفة “العرب ” اللندنية في عددها الصادر اليوم تقريراً حول مؤتمر القطاع المالي الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (إحدى برامج رؤية المملكة 2030)، ممثلين بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت شعار “آفاق مالية واعدة”، ويقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وقالت الصحيفة إن من تغيب عن دافوس الرياض سعى اليوم للمشاركة في مؤتمر المال ومن بينهم ورئيس بنك إتش.أس.بي.سي الذي أكد ثقته الكبيرة في الاقتصاد السعودي.

وكان البنك الدولي، قد صنف في أحدث تقاريره عن مزاولة الأعمال، المملكة رابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، مشيرا إلى أن التحسينات المتحققة في أربع ركائز أساسية، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها رؤية المملكة 2030.