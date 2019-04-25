المملكة تستلم أولى دفعات راجمات الصواريخ اللاهبة من روسيا

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كشف وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن مصدر عسكري روسي أن المملكة تسلمت أولى دفعات راجمات الصواريخ الروسية ” TOS 1A” المعروفة باللاهبة.

وانظمت الراجمة الى تسليح القوات المسلحة الملكية السعودية وتتميز الراجمة بأن لها القدرة على إطلاق صواريخ قوية التأثير وتحمل 30 صاروخا توفر الدعم للمشاة والدبابات وتقوم بتدمير القوات العاملة والمدرعات الخفيفة وآليات العدو.

ووفقاً لخبراء عسكريين فإن انضمام راجمات صواريخ “اللاهبة” إلى القوات المسلحة الملكية السعودية سيعزز من قدرتها النارية إلى حد كبير.

وتقوم روسيا بتوريد راجمات صواريخ “تي أو إس-1أ” للمملكة بموجب اتفاقية عسكرية مع روسيا تم توقيعها في عام 2017.