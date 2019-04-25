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التخصصات الصحية والتجمع الصحي بالقصيم توقعان اتفاقية لإنشاء أكاديمية للدراسات العليا لطب الأسرة

التخصصات الصحية والتجمع الصحي بالقصيم توقعان اتفاقية لإنشاء أكاديمية للدراسات العليا لطب الأسرة

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التخصصات الصحية والتجمع الصحي بالقصيم توقعان اتفاقية لإنشاء أكاديمية للدراسات العليا لطب الأسرة

التخصصات الصحية والتجمع الصحي بالقصيم توقعان اتفاقية لإنشاء أكاديمية للدراسات العليا لطب الأسرة
http://almnatiq.net/?p=721655
المناطق - بريدة

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الخميس) اتفاقية تعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم، لإنشاء أكاديمية القصيم للدراسات العليا لطب الأسرة وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب التجمع الصحي بمنطقة القصيم الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان بن سعود الشايع.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد المقبولين سنوياً في برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الأسرة مع المحافظة وتحسين جودة المخرجات وذلك بالتعاون مع إحدى الكليات الملكية العالمية لطب الأسرة لتعزيز العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات العالمية في إنشاء وإدارة وتقييم أداء الأكاديميات بشكل منظم.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار زيادة نسبة القبول في شهادة الاختصاص السعودية بما يحقق استراتيجية الهيئة وتوجهاتها في رفع توفير مقاعد للدراسات العليا

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