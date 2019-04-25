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وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين

وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين

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وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين

وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين
http://almnatiq.net/?p=721661
المناطق - المدينة المنورة

عقد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين بالمسجد النبوي في قاعة الشيخ عبدالعزيز الفالح بالوكالة , بحضور الأستاذ محمد بن عبدالقادر سكر الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والتطويرية والأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي مدير مكتب معالي الرئيس العام بالوكالة .

ورحب فضيلة وكيل الرئيس العام بالجميع  سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال , كما جرى خلال الحلقة بحث سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومقدمي خدمة الإفطار وتبادل الآراء ومناقشتها وطرح بعض المقترحات التي تساعد في تطوير خدمة الإفطار في المسجد النبوي وذلك لخدمة الصائمين زائري المسجد النبوي بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – وعنايتها الفائقة بالحرمين الشريفين .

وأكد فضيلته حرص الوكالة على تقديم وتوفير أرقى الخدمات لراحة المصلين والزائرين والصائمين في المسجد النبوي , يأتي ذلك ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

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