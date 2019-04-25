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مدير جامعة الملك فيصل يشيد بمبادرات لجنة تسويق هوية الأحساء ويؤكد على عمق الشراكة الوطيدة مع غرفة الأحساء

مدير جامعة الملك فيصل يشيد بمبادرات لجنة تسويق هوية الأحساء ويؤكد على عمق الشراكة الوطيدة مع غرفة الأحساء

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مدير جامعة الملك فيصل يشيد بمبادرات لجنة تسويق هوية الأحساء ويؤكد على عمق الشراكة الوطيدة مع غرفة الأحساء

مدير جامعة الملك فيصل يشيد بمبادرات لجنة تسويق هوية الأحساء ويؤكد على عمق الشراكة الوطيدة مع غرفة الأحساء
http://almnatiq.net/?p=721670
المناطق - الأحساء

بحضور ومشاركة معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، نظمت لجنة تسويق هوية الأحساء بغرفة الأحساء مؤخرًا، محاضرة “الإثراء الإلكتروني المعرفي لمحتوى الموسوعة الحرة (الويكيبيديا) عن الأحساء”، وذلك في مدرج مبنى الإدارة بالمدينة الجامعية، بحضور عدد من عمداء الكليات وكبار المسؤولين بالجامعة والأستاذ عماد بن مهدي الغدير رئيس اللجنة والدكتور إبراهيم المبارك نائب أمين عام الغرفة بالإضافة إلى باحثين ومهتمين وبعض طلبة الجامعة.

وأكد معالي الدكتور العوهلي في مستهل المحاضرة على عمق العلاقة الوطيدة لجامعة الملك فيصل مع غرفة الأحساء كونهما أيقونتي العطاء المجتمعي في واحة الأحساء مما يجسد أهمية الشراكة المجتمعية التي باتت تتخذ بعدًا استراتيجيًا في خطط الجامعة منذ بداياتها المشرقة والتي ما فتئت تسخر إمكاناتها البحثية والأكاديمية والإعلامية لخدمة الوطن الغالي، مشددًا معاليه على الحرص للمشاركة المميزة الفاعلة للجامعة في هذا المجال ودراسة المبادرات الجادة الهادفة للرقي بالمجتمع وإثراء المعرفة.

ومن جهته أكد الأستاذ عماد الغدير عمق ومتانة علاقة الشراكة القائمة بين الغرفة والجامعة مثمنًا دورها في إبراز وتسويق ما تمتلكه أرض واحة الأحساء من هوية خاصة ذات إرث حضاري وتاريخي عريق، ما يتطلب زيادة الاهتمام والرعاية من كافة القطاعات، مشيرًا إلى اهتمام اللجنة بتبني منهجية الحوار والتعاون والمشاركة الإيجابية المفتوحة من أجل وضع تحقيق أهدافها بما يواكب برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.

وخلال المحاضرة جرى تقديم عرض تفاعلي قدمه الأستاذ وليد الهاشم عضو اللجنة حول أهمية إثراء المحتوى الإلكتروني العربي مبينًا أن الويكيبيديا اليوم تعتبر من أهم 50 موقع إلكتروني على مستوى العالم وأن عدد زوارها يفوق 100 مليون زائر شهريًا، موضحًا أنها من أهم محركات البحث التي تظهر أولًا فضلًا عن أنها تعتبر موقع غير ربحي يهتم بالمعرفة ولا يقبل الإعلانات، متناولًا بعض الجوانب الفنية والتقنية الخاصة بإنشاء وإدراج المقالات في الموسوعة.

ودعا الهاشم إلى إثراء “الويكيبيديا” بما حبا الله الأحساء من موروث حضاري وتاريخي لا يضاهى منذ آلاف السنين إلى يومنا الراهن، مبينًا أن ثراء وتنوّع العناصر والمكونات والمنتجات التاريخية والطبيعية والبيئية والتراثية الأحسائية اهلتها للانضمام لقائمة التراث العالمي، وهو ما يفرض على الجميع تحمّل مسؤولياتهم الكبيرة من أجل إبراز وتسويق هوية الأحساء على نطاق واسع وبأيدي أبنائها من هذا الجيل المبتكر الذي طوع التقنية وتسلح بالمعرفة وزخر بالمثقفين والصحفيين والإعلاميين.

وفي ختام المحاضرة تم طرح بعض المداخلات المقترحات والملاحظات والأفكار من عدد من أصحاب السعادة الحضور والأساتذة التي أثرت أجواء اللقاء مع التأكيد على مبادرات وجهود لجنة تسويق هوية الأحساء.

يُشار إلى أن غرفة الأحساء أطلقت لجنة تسويق هوية الأحساء في أكتوبر من عام 2017 م بعضوية 20 شخصية مهتمة بالهوية الأحسائية وتتجلى رؤيتها في المساهمة في أن تكون هوية الأحساء راسخة وجاذبة ومستدامة، وبرسالة فحواها بذل كل الجهود لتقديم هوية الأحساء ومكوناتها التي تتضمن مواردها الطبيعية وتراثها الاجتماعي والاقتصادي والعبور بها نحو آفاق المستقبل.

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