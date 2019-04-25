جراحة معقدة لتعديل إنحراف وإنزلاق العمود الفقري لطفلة بمستشفى أبها للولادة والأطفال

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تمكن بفضل الله الفريق الطبي بقسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف الدكتور مهدي القرني؛ من إجراء عملية جراحية معقدة لطفلة تعاني من إنحراف شديد في العمود الفقري (الجنف) وإنزلاق فقاري بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى .

وبين مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي أن الفريق الطبي قام خلال العملية الجراحية بتعديل الإنحراف وتثبيته وإرجاع الإنزلاق وتثبيته بأحدث الأدوات والتجهيزات.

جدير بالذكر أن قسم جراحة العظام في المستشفى يتوفر فيه تجهيزات حديثة وتقنيات عالية وكفاءات مؤهلة مما مكنه من إجراء عمليات نوعية ومعقدة.

وقدم السنافي شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه الكبير للمستشفى مما أسهم في إحداث نقلة نوعية وإجراء عمليات معقدة تنعكس بشكل إيجابي على المستفيدين من الخدمات الصحية.