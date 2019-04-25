احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي ” أداء ” ويوقع اتفاقية تعاون
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة يلتقي القنصل العام لدولة الإمارات
أبرز المواد
 أمين الناصر: المؤتمر يستجيب للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 تشغيل المرحلة الثالثة من ازدواج طريق “بيشة , خميس مشيط”
منطقة عسير
 مستشفى تيماء ينفّذ فرضية حريق وهمي لرفع جاهزية الكوادر لمواجهة الكوارث والأزمات
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يشارك أهالي فرسان فعاليات صيد سمك الحريد غداً
أبرز المواد
 مؤتمر القطاع المالي يشهد إعلان تأسيس الجمعية المالية السعودية
أبرز المواد
 وزير الاقتصاد: رؤية 2030 جعلت المملكة مركز جذب لاستثمارات العالم
أبرز المواد
 الناصر: موديز منحتنا أعلى تصنيف ممكن عند تقييم أرامكو بشكل مستقل
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: الفاتورة الثابتة تهدف إلى تخصيص ميزانية محددة للفاتورة شهريًا
أبرز المواد
 جراحة معقدة لتعديل إنحراف وإنزلاق العمود الفقري لطفلة بمستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي ” أداء ” ويوقع اتفاقية تعاون

أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي ” أداء ” ويوقع اتفاقية تعاون

أبرز المواد
نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة

أبرز المواد
أمير منطقة مكة يلتقي القنصل العام لدولة الإمارات

أمير منطقة مكة يلتقي القنصل العام لدولة الإمارات

أبرز المواد
أمين الناصر: المؤتمر يستجيب للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030

أمين الناصر: المؤتمر يستجيب للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030

أبرز المواد

مؤتمر القطاع المالي يشهد إعلان تأسيس الجمعية المالية السعودية

مؤتمر القطاع المالي يشهد إعلان تأسيس الجمعية المالية السعودية
http://almnatiq.net/?p=721685
المناطق - واس

أعلنت الجمعية المالية السعودية انطلاقتها الرسمية، اليوم، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الله بن حمد الفوزان أن إنشاء الجمعية يأتي بهدف تنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.
وأفاد أنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة.
وأكد أنَ الجمعية ستُسهم في تعزيز جانب المعرفة والوعي المالي، وسيكون لها دور مهم في نقل أفضل الممارسات والتجارِب الدولية في مجالات إدارة المالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والإسهام في دراسات حول الآثار والأخطار المترتبة عن السياسات المالية العامة على القطاع المالي والاقتصاد، وأهمية تعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالقطاع المالي والنظام النقدي لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسياسات والحلول.
وأبان الفوزان أنَّ أنشطة الجمعية تتمثل في دعم وتحفيز الدراسات الخاصة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية ذات الاختصاص، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، وتقديم المشورة للقطاعين العام والخاص ، وعقد ندوات وملتقيات متخصصة لإثراء أفضل الممارسات المالية وتبنيها.

 

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي ” أداء ” ويوقع اتفاقية تعاون

أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي ” أداء ” ويوقع اتفاقية تعاون
نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة
أمير منطقة مكة يلتقي القنصل العام لدولة الإمارات

أمير منطقة مكة يلتقي القنصل العام لدولة الإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*