مستشفى تيماء ينفّذ فرضية حريق وهمي لرفع جاهزية الكوادر لمواجهة الكوارث والأزمات

تيماء - محمد العنزي

نفّذ مستشفى تيماء العام اليوم تجربة فرضية لحريق وهمي بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وإدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والشرطة والمرور بالمحافظة وذلك بهدف رفع جاهزية الكوادر لمواجهة الكوارث والأزمات .

وأوضح مدير مستشفى تيماء العام عبدالعزيز بن سليمان الشولى أن المستشفى نفذ خطة إخلاء تجريبية وهمية للمرضى من قسم التنويم للرجال بسبب حريق وانبعاث دخان وهمي وذلك بهدف تدريب الكوادر على مثل هذه الأزمات – لا سمح الله – ومدى استعدادهم لها مشيراً إلى أن الفرضية بدأت في تصاعد أدخنة من الدور الأول وفور إعلان النداء اتصل مدير تنسيق البلاغات بالدفاع المدني وأعطى الأوامر لإخلاء أقسام التنويم التي تصاعد بها الدخان .

وبيّن مدير مستشفى تيماء أن هذه الفرضية تأتي ضمن البرامج المجدولة لتدريب العاملين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأحداث من إخلاء المرضى المنومين والتأكد من عمل أجهزة كشف الدخان والإنذار المبكر .

وفي نهاية الفرضية عقد مدير المستشفى اجتماعاً بحضور مدير القطاع الصحي الدكتور سليمان الصعب و بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بتيماء العقيد ركن طلال بن عبدالعزيز البركات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية ناقش خلاله أبرز المعوقات وسبل معالجتها .