تشغيل المرحلة الثالثة من ازدواج طريق “بيشة , خميس مشيط”

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بدأت وزارة النقل اليوم, تشغيل جزء من المرحلة الثالثة لازدواجية طريق بيشة – خميس مشيط، الممتد بطول 20 باتجاه خميس مشيط، وجرى تحويل الحركة المرورية عليه, بحضور مدير إدارة النقل بمحافظة بيشة المهندس علي الخلف, ومدير دوريات أمن الطرق الرائد مشبب الأحمري, ومقاول التنفيذ والاستشاري, ومقاول الصيانة.

وتسلّمت قيادة أمن الطرق في بيشة الطريق بعد الانتهاء من تنفيذه التي شملت تشغيل ثلاث مسارات ، وأعدت القيادة خطة مرورية لبداية تشغيل الطريق لتوعية السائقين بنظام السير الجديد, بمشاركة الدوريات الأمنية لأمن الطرق.

من جهته, أشار محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة إلى أهمية إنجاز الطريق بشكل كامل حيث سيخدم سالكي طريق بيشة – خميس مشيط بشكل افضل، مؤكدًا أن سمو أمير منطقة عسير يتابع جميع مراحل إنجاز هذا الطريق الحيوي.