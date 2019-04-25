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نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل الأمين العام لموهبة
http://almnatiq.net/?p=721709
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن أنشطة المؤسسة ومبادراتها الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع.
كما اطلع سموه على برامج المؤسسة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات ذات الأولوية التنموية وفعالياتها العلمية والثقافية المتنوعة، كذلك خطط المؤسسة لمواكبة تطلعات القيادة بهدف تطوير وتجويد التعليم في المملكة بما يساهم في تحقيق (رؤية المملكة 2030 ) وضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري.

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