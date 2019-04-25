أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي ” أداء ” ويوقع اتفاقية تعاون

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف إبراهيم نياز وعددًا من قيادات المركز.

واطلع سمو أمير منطقة الرياض على برامج المركز وخِدْماته الموجهة للجهات الحكومية والمستفيدين منها، وآلية التطبيق والتفعيل والتقارير والمؤشرات الإدارية والإحصائية.

وشهد الاستقبال، توقيع مذكرة تعاون بين إمارة منطقة الرياض، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”.

ويأتي إبرام اتفاقية التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون بين “إمارة الرياض” ومركز “أداء”، قيامًا بالأدوار المنوطة بكل طرف فيما يتعلق بدعم عمليات تطوير الأداء وتحسين تجرِبة المستفيد، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تطبيق وطني الذي أطلقه مركز ( أداء ) مؤخرًا، والذي يُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خِدْمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، إضافةً إلى الخِدْمات الإلكترونية في جميع مناطق المملكة، بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

وبناء على مذكرة التعاون تمت مشاركة “لوحة مؤشرات منصة وطني” مع سمو أمير منطقة الرياض، وذلك للاطلاع على بيانات “تطبيق وطني” بكل شفافية مما يمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الخدمات بفاعلية.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريح له بهذه المناسبة عن عميق تقديره وشكره لمسؤولي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لما يقوم به المركز من أعمال تساهم في تحقيق رؤية 2030، وتهدف إلى دعم عمليات قياس رضا المستفيد عن الخدمات، مثمنًا الجهود التي يقدمها المركز في هذا الصدد والدعم الذي يلقاه من القيادة الرشيدة.

من جهته أوضح المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” بأنه من خلال تطبيق وطني تتم إتاحة الفرصة لسمو أمير منطقة الرياض لمتابعة لوحة مؤشرات تتحدث بشكل فوري يستطيع من خلالها معرفة مناطق التحسين ومكامن الخلل للأجهزة العامة في المنطقة، وذلك من مشاركات المجتمع في عمليات التقييم على الخِدْمات، ويستطيع أيضًا مقارنة منطقة الرياض بالمناطق الأخرى.

كما بين أن تطبيق “وطني” يتيح 30 ألف مركز خدمة في جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة، و 80 ألف خدمة معرفة في التطبيق و 125 خدمة إلكترونية، و 23 منصة إلكترونية معرفة في تطبيق وطني، كما تم الوصول مؤخراً إلى مليون محمل للتطبيق في المملكة، و 400 ألف مستخدم للتطبيق، كما تم تدريب أكثر من 8500 موظف وموظفة حكومية، على برامج قياس وإدارة الأداء داخل أجهزتهم.

ووجه المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه لأعمال المركز، وتمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وَفْق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير عام التخطيط والتطوير بإمارة منطقة الرياض مسفر بن عميرة.