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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام 1439-1440هـ بتعليم جدة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام 1439-1440هـ بتعليم جدة

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اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام 1439-1440هـ بتعليم جدة

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام 1439-1440هـ بتعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=721716
المناطق - جدة
اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ .
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية صديق بن يوسف خوجة بأن اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها حيث بلغ إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام (٢٦٦٦) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة (٣٤% ) منهم (١٥٥٥) من شاغلي الوظائف التعليمية و(١١١١) من شاغلات الوظائف التعليمية .
مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف علي بن عبد الله الغامدي أكد بأن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات يتم إلكترونياً على نظام فارس بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع أعمالهم وإنجاز المهام التربوية والتعليمية المسندة لهم.
من جانبها أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني بنت عبد الله الدوسري بأن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي ، موضحة أنّ الاستعلام عن نتيجة الحركة والاعتراض على نتائج حركة النقل سيكون إلكترونياً من خلال نظام نورعن طريق حساب المعلم أو المعلمة ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة .
رابط الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي (نظام نور):
https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

 

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