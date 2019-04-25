أمير منطقة جازان يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للسياحة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل تطوير وتحفيز الاستثمار في الاستثمار في القطاع السياحي بمنطقة جازان .

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية جهود الهيئة في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة ، منوهاً باهتمام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمواقع السياحية التي تتميز بها المنطقة من تنوع سياحي وتنوع في تضاريسها, متمنياً للجميع من الله تعالى دوام العون والتوفيق .

من جهته أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على دعمه المتواصل لفرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للهيئة وشركائها في المنطقة للنهوض بالقطاع السياحي بمختلف محافظات ومراكز المنطقة , مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتمامها لتحفيز المناطق ومنها منطقة جازان لتوفير كل الإمكانيات لتطوير القطاع مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد القصيبي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومدير فرع الهيئة العامة للسياحةً والتراث الوطني بالمنطقة عبده بن مناجي قطر .