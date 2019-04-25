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رئيس بلدية البدع يتفقد مكاتب الخدمات البلدية بمركز قيال والعصيلية

رئيس بلدية البدع يتفقد مكاتب الخدمات البلدية بمركز قيال والعصيلية

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رئيس بلدية البدع يتفقد مكاتب الخدمات البلدية بمركز قيال والعصيلية

رئيس بلدية البدع يتفقد مكاتب الخدمات البلدية بمركز قيال والعصيلية
http://almnatiq.net/?p=721730
تبوك - علي العميري
تفقّد رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد مكاتب الخدمات البلدية التابعة لبلدية المحافظة ، وشملت الجولة مكتب خدمات مركز قيال واطلع على سير العمل والخدمات البلدية التي يقدمها المكتب للمواطنين ووجه بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة من البلدية مثل الرقابه الصحيه على المحلات وعمل برنامج لفرق النظافة والقيام بجوله لنظافة شاملة.
كما قام السعيد خلال جولته بزيارتة لرئيس مركز قيال حاتم العتيبي وتم مناقشة عدد من المواضيع .
وامتدّت الجولة التفقدية إلى مكتب خدمات مركز العصيلية واطلع على سير العمل والخدمات البلدية التي يقدمها المكتب للمواطنين، كما قام أيضاً بزيارة إلى رئيس مركز العصيلية سالم بن سمران العطوي حيث تمّ مناقشة عدد من الجوانب التطويرية بما يخدم مصلحة المواطنين.

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