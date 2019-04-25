وزير التجارة والاستثمار يزور 3 مشاريع لرواد أعمال تمثل قصص نجاح واعدة في عرعر

المناطق _ واس

وقف معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية على 3 مشاريع رائدة لمنشآت صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشاد القصبي بالفكر الطموح لرواد ورائدات الأعمال في المشاريع التي وقف عليها في مدينة عرعر، وقدرتهم على تطوير أعمالهم لمواكبة التطلعات وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً دعم الوزارة وهيئة منشآت، لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

وزار القصبي في مدينة عرعر ثلاثة مشاريع رائدة تمثل قصص نجاح واعدة لرواد ورائدات أعمال مبدعين، ووقف على (كوفي فورسيز) الذي أسسه رائد الأعمال وليد المزيد في أغسطس 2013، وكان في البداية مقتصر على تجهيز وبيع الحلويات قبل أن يتوسع في 2017 ليشمل تحضير وبيع القهوة والحلويات بكافة أنواعها، وأصبح أحد المواقع التي يقصدها الشباب والشابات، وبدأ المشروع بتمويل من “معهد ريادة” بمبلغ 250 ألف ريال.

ولدى المزيد خطط طموحه للتوسع في عدد من المناطق خلال الفترة القادمة، ويعمل معه حالياً 12 فتاة سعودية متخصصات في صناعة الحلويات وتحضير القهوة، ويضم المقهى قسماً للأفراد وآخر للعائلات.

كما زار مركز (دلتا فتنس) وهو مركز رياضي نسائي متخصص يقدم خدمات متكاملة للمرأة، وتملكه رائدة الأعمال سامية العنزي، ونشأت فكرته من الحاجة إلى وجود مركز نسائي لممارسة النشاط الرياضي في ظل تزايد حالات السمنة، فتم إنشائه على مساحة1500 متر مربع، ويضم صالات لمختلف الأنشطة الرياضية مثل: الحديد واللياقة والكارديو والكروس فيت والبوكسنق، إضافة قسم صحي متكامل، ويدير المركز مدربات سعوديات ذوات خبرة وكفاءة، إضافة إلى موظفات إداريات واخصائية تغذية، يبلغ عددهم 12 موظفة سعودية، ويسعى المركز لتدشين فروع له في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات القادمة.

ووقف القصبي على (مطعم أماس) المتخصص في الأكلات البحرية الهندية والإيطالية، وتم افتتاحه في 2018، وتملكه رائدة الأعمال عواطف عبدالله عماش وزوجها، وجاءت فكرة إنشاء المطعم تلبية للطلب العالي من أهالي المدينة وزوارها على أنواع متخصصة من المأكولات، وتم اختيار موقعه بعناية ليخدم كافة الشرائح، ويوظف المطعم 9 مواطنين سعوديين، وتمتلك صاحبته مشاريع أخرى رائدة في عرعر هي: مشغل أماس ونادي العقيق الأزرق.

يشار إلى أن معالي وزير التجارة والاستثمار وقف الشهر الماضي في المنطقة الشرقية على مجموعة من المنشآت المتميزة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر وذلك في إطار دعم وتحفيز رواد ورائدات الأعمال.