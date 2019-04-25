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أمين هيئة كبار العلماء يعقد لقاء علمياً بجامعة بيشة

أمين هيئة كبار العلماء يعقد لقاء علمياً بجامعة بيشة
http://almnatiq.net/?p=721744
المناطق _ بيشة

استضافت جامعة بيشة معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأربعاء (19 شعبان 1440هـ) في لقاء علمي بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي ووكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي وعدد من عمداء العمادات والكليات بالجامعة، ومستشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء للاتصال المجتمعي الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي.

واستعرض اللقاء جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تعزيز الأمن الفكري والحفاظ على نسيج المجتمع ووحدة مكونات الوطن، كما تناول اللقاء دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الأمن الفكري وتوعية الطلاب والطالبات والمنسوبين فكرياً ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

بدوره اطلع الدكتور الماجد على أبرز البرامج والأنشطة التي نظمتها إدارة التوعية الفكرية بالجامعة، في إطار تحقيق أهدافها المشتملة على تحصين البيئة الجامعية من الأفكار المنحرفة، وتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف، وتعميق الانتماء الديني والولاء الوطني، وتحقيق الرؤية الشرعية والفكرية المؤصلة والمتزنة، وتشجيع المبادرات البحثية في القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

 

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