الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

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تنطلق غدا الجمعة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بمباراة واحدة تجمع الهلال مع ضيفه التعاون .

ويحتضن ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض، المباراة بين الفريقين، ويسعى كل طرف لتحقيق الفوز وبلوغ نهائي المسابقة .

وبلغ الهلال الدور نصف النهائي بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، على استاد الأمير محمد بن فهد ، في المقابل تخطى التعاون عقبة فريق الوحدة بالفوز 3-0، في لقاء جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتختتم مباريات نصف النهائي، باللقاء الذي يجمع بين الاتحاد وضيفه النصر، بعد غد السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

واجتاز الاتحاد عقبة الباطن في الدور ربع النهائي بالفوز 4-3، بينما حقق النصر فوزا برباعية دون رد أمام ضيفه الجيل في نفس المرحلة.