خبير عقاري : مكة تشهد انتعاشاً عقارياً

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

أكد فواز بدري المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي

على أن العقار في مكة المكرمة يشهد انتعاشاً ملحوظاً هذه الأيام.

و ذكر بدري عدة عوامل تسببت في إزدهار العقار في مكة المكرمة مبيناً أن مدينة مكة بما اكتسبته من مكانة دينية وإنشاء الهئية الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، أصبحت من أفضل الأماكن في المملكة لأنها قادرة على اجتذاب أضخم الاستثمارات في القطاع العقاري موضحاً أن مستقبل هذه الاستثمارات سيأتي بمردود جيد على أصحابها، خاصة بعد زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

وأكمل حديثه قائلاً : كما أن الأعمال التطويرية والتنموية التي تشهدها مكة المكرمة هذه الفترة إحدى أهم العوامل التي ساهمت في هذا الانتعاش الملحوظ لافتاً إلى أن مزادات العقارات التي شهدتها مكة مؤخراً كمزاد عالي مكة ومزاد النخيل بالإضافة إلى زيادة حركة العمران للمباني أحدثت قفزة كبيرة في انتعاش العقار في مكة المكرمة

وأوضح أن جميع العوامل السابقة ساهمت في بيع وشراء العقارات والأراضي وكذلك بناء الوحدات السكنية والفنادق والأبراج.