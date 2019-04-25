احدث الأخبار

اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات
أبرز المواد
 خبير عقاري : مكة تشهد انتعاشاً عقارياً
منطقة مكة المكرمة
 الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 أمين هيئة كبار العلماء يعقد لقاء علمياً بجامعة بيشة
منطقة عسير
 المملكة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019
أبرز المواد
 النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة
أبرز المواد
 وزير التجارة والاستثمار يزور 3 مشاريع لرواد أعمال تمثل قصص نجاح واعدة في عرعر
أبرز المواد
 رئيس بلدية البدع يتفقد مكاتب الخدمات البلدية بمركز قيال والعصيلية
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للسياحة
أبرز المواد
 برنامج “الإسكان التنموي” يوقع اتفاقية لبناء 374 وحدة سكنية في “الشرقية”
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني
أبرز المواد
 اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام 1439-1440هـ بتعليم جدة
أبرز المواد
اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات

اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات

أبرز المواد
خبير عقاري : مكة تشهد انتعاشاً عقارياً

خبير عقاري : مكة تشهد انتعاشاً عقارياً

منطقة مكة المكرمة
الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبرز المواد
أمين هيئة كبار العلماء يعقد لقاء علمياً بجامعة بيشة

أمين هيئة كبار العلماء يعقد لقاء علمياً بجامعة بيشة

منطقة عسير

اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات

اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات
http://almnatiq.net/?p=721755
المناطق _ عدن

وقع وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الميتمي اليوم، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصيني مي نينج، على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لطريق الحرير.
ويؤسس الانضمام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، لعلاقة إستراتيجية جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية.
وسيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين اليمن والصين كون اليمن كانت من أقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.

روابط ذات صلة

الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
المملكة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019

المملكة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019
النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة

النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*