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استئناف زراعة القرنية بالتخصصي وإجراء عملية تداخلية لطفل يعاني تشوه وعائي دماغي بالتعاون مع فيصل التخصصي بالرياض

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استئناف زراعة القرنية بالتخصصي وإجراء عملية تداخلية لطفل يعاني تشوه وعائي دماغي بالتعاون مع فيصل التخصصي بالرياض

استئناف زراعة القرنية بالتخصصي وإجراء عملية تداخلية لطفل يعاني تشوه وعائي دماغي بالتعاون مع فيصل التخصصي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=721759
الرياض _ عادل الزهراني

أجريت بقسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قسطرة شرايين دماغية لطفل يبلغ من العمر 13 عاما كان يعاني من صداع مزمن ومستمر , وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين وجود تشوه وعائي دموي دماغي .
وقام مكتب التعاون الصحي والطب الاتصالي بالمستشفى بالتنسيق مع فريق الأشعة التداخلية الطبي بمستشفى الملك فيصل بالرياض إجراء العملية في ضوء الشراكة والتعاون القائم بين المستشفيين حيث ولله الحمد حالة الطفل مستقرة بعد نجاح العملية .
الجدير بالذكر أن تخصصي الطائف يشهد تطور وتوسع كبير في نوعية العمليات الجراحية والخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفى في ظل التجهيزات الكبيرة والاستقطاب النوعي للكوادر الطبية والفنية حيث استأنف قسم العيون عمليات زراعة القرنية بالمستشفى

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