جلسات وورش متخصصة مصاحبة لحفل جائزة مدير جامعة الملك خالد للتحول الرقمي

المناطق _ عسير

صاحبت حفل النسخة الأولى من جائزة مدير جامعة الملك خالد للتحول الرقمي، الذي أقيم تحت رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وبتنظيم من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، عدد من الورش التدريبية والجلسات المتخصصة.

حيث قُدمت ورشة تدريبية بعنوان “تقنيات في إدارة المحتوى الإلكتروني باستخدام دروبال” ثم قُدمت جلسة بعنوان أدوات لإثراء المحتوى العربي الإلكتروني، عُرف خلالها بالمحتوى الإلكتروني بشكل عام وأهميته بالنسبة للمجتمع وصاحبتها دورة في تسويق الفرد بمحتواه المقدم، ثم استعرضت إحصائيات عن المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، والتي أظهرت النقص الشديد فيه حيث لا يمثل سوى ٣ بالمئة فقط من إجمالي المحتوى الإلكتروني العالمي وعزي ذلك لعدم إدراك عدد كبير من المجتمعات العربية المختلفة أو معرفتهم بأهمية التواجد الإلكتروني وما يشكله من ثقل على المستوى العالمي، كما تم استعراض دور الإدارة العامة لتقنية المعلومات في تعزيز إثراء المحتوى العربي بأهم الخدمات، وشرح مفصل عن كيفية التعامل مع الموسوعة العالمية ويكيبيديا وكيفية كتابة المقالات فيها وكذلك التعديل على المقالات والمصادر الموجودة مسبقا وأهم الشروط لاعتماد الكاتب على الموسوعة.

كذلك صاحب حفل الجائزة جلسات «اجتماع سفراء تقنية المعلومات جلسه خاصة بخدمات جوجل الحسابية» قدم خلالها فريق العمل عرضا تقديميا عن خدمات جوجل السحابية والتي توفرها إدارة تقنية المعلومات لكافة منسوبي الجامعة بشكل مجاني عن طريق الوصول الموحد، إضافة لشرح طريقة العمل على العروض التقديمية باستخدام خدمة جوجل، وطريقة التعامل مع جداول البيانات المقدمة من جوجل، وجوجل درايف الخاص بحفظ الملفات على السحابة.

كما قام فريق العمل بتقديم شروحات لخدمات جوجل keep الخاص بإدارات الملاحظات والمهام، وفي نهاية الجلسة عرض الفريق بعض الإضافات التي يمكن استخدامها مع خدمات جوجل السحابية وجوجل كروم والتي تساعد منسوبي الجامعة في الخدمات التعليمية.

كما قُدمت ورشة عمل بعنوان «لمحة عن المعامل الافتراضية الرقمية في جامعة الملك خالد ومكوناتها» شرحت ما تعتمد عليه هذه المعامل من تقنية الأجهزة الافتراضية VPCC والتي من خلالها تتم إدارة وصيانة أجهزة المعامل بشكل مركزي.

وعُقد على هامش حفل الجائزة جلسة بعنوان “أتمتة خدمات الجامعة وأثرها في التحول الرقمي” تم خلالها التعريف بمفهوم التحول الرقمي والهدف من التحول الرقمي وآلية إعادة هندسة الإجراءات في الجامعة، وإيضاح مفهوم الأتمتة والهدف منها وخطوات الهندرة والأتمتة وأهمية التحليل في تطوير الأعمال والأنظمة.

تلا ذلك ورشة «سفراء» شملت التعريف بالتحول الرقمي والحديث عن مؤشرات العمل الحالي واستعراض نظام نقاطي، بالإضافة إلى خطة تحول الجهات وسفرائها في المرحلة القادمة، ثم جلسة عقدها كل من الدكتور والمهندس خالد سحيم والدكتور سالم العلياني والدكتور محمد الصقر عن التحول الرقمي وماهيته وفوائدة، وخطوات التحول الرقمي، والدور الذي تلعبه ثقافة المنظمات والمسستخدمین في التحول الرقمي، والتحول الرقمي ورؤیة المملكة ودور الجامعات والقطاع الخاص في إثراء التحول الرقمي، وما يتطلبه التحول الرقمي النموذجي.