احدث الأخبار

مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرعى الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح
منطقة المدينة المنورة
 جلسات وورش متخصصة مصاحبة لحفل جائزة مدير جامعة الملك خالد للتحول الرقمي
منطقة عسير
 استئناف زراعة القرنية بالتخصصي وإجراء عملية تداخلية لطفل يعاني تشوه وعائي دماغي بالتعاون مع فيصل التخصصي بالرياض
صحة
 اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات
أبرز المواد
 خبير عقاري : مكة تشهد انتعاشاً عقارياً
منطقة مكة المكرمة
 الهلال والتعاون غدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 أمين هيئة كبار العلماء يعقد لقاء علمياً بجامعة بيشة
منطقة عسير
 المملكة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019
أبرز المواد
 النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة
أبرز المواد
 وزير التجارة والاستثمار يزور 3 مشاريع لرواد أعمال تمثل قصص نجاح واعدة في عرعر
أبرز المواد
 رئيس بلدية البدع يتفقد مكاتب الخدمات البلدية بمركز قيال والعصيلية
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يلتقي معالي رئيس الهيئة العامة للسياحة
أبرز المواد
مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرعى الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح

مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرعى الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح

منطقة المدينة المنورة
جلسات وورش متخصصة مصاحبة لحفل جائزة مدير جامعة الملك خالد للتحول الرقمي

جلسات وورش متخصصة مصاحبة لحفل جائزة مدير جامعة الملك خالد للتحول الرقمي

منطقة عسير
استئناف زراعة القرنية بالتخصصي وإجراء عملية تداخلية لطفل يعاني تشوه وعائي دماغي بالتعاون مع فيصل التخصصي بالرياض

استئناف زراعة القرنية بالتخصصي وإجراء عملية تداخلية لطفل يعاني تشوه وعائي دماغي بالتعاون مع فيصل التخصصي بالرياض

صحة
اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات

اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات

أبرز المواد

11 مليونًا في 64 دولة إستفادوا من مبادرات الطلاب الصيفية

مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرعى الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح

مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرعى الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح
http://almnatiq.net/?p=721768
المناطق _ المدينة المنورة

رعى سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي مساء الأربعاء (19 شعبان 1440هـ) بقاعة الملك سعود بالجامعة، الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح وتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج القيادي وتكريم الفائزين في المبادرات الصيفية بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي وأستاذ الكرسي الدكتور علي الزهراني والمدير التنفيذي عبدالله الشهري، وممثلي الجهات المانحة من مؤسسة السبيعي الخيرية مساعد الأمين العام للشؤون الخيرية قرناس القرناس ومن مؤسسة الحصيني الخيرية مدير عام المؤسسة الدكتور سالم القحطاني.

وعبر الدكتور العتيبي في كلمته خلال الحفل عن فخر الجامعة واعتزازها بكرسي تنمية مهارات طلاب المنح كونه يعد أول كرسي متخصص في الجامعات السعودية لتنمية مهارات طلاب المنح وإكسابهم مهارات التأثير والدعوة. مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف طالب استفادوا من البرامج التأهيلية منذ تدشين الكرسي.

وأوضح سعادته بأن الكرسي يعد مشروعًا استراتيجيًا لتأهيل طلاب المنح ليكونوا قادة في بلادهم. مشيرًا إلى أنه يهدف لتلبية حاجة الطلاب للتأهيل والتدريب المهاري والإداري من خلال الدورات والورش والملتقيات التدريبية.

وهنأ الدكتور عبدالله العتيبي الخريجين والفائزين في برامج الكرسي خلال العام الحالي. منوهًا بجهود ودعم الجهات الخيرية المانحة شركاء النجاح والمتمثلة في مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية ووقف محمد وعبدالله الجميح وموسسة الحصيني والتي أثمرت عن نتائج ملموسة كان لها أكبر الأثر من خلال تكاتف الجهود وتوافق الرؤى.

بدوره أفاد أستاذ الكرسي الدكتور علي الزهراني بأن عدد خريجي الدفعة الرابعة من البرنامج القيادي لهذا العام بلغ 132 طالبًا يمثلون 56 جنسية، فيما بلغ عدد المشاركين في المبادرات الصيفية التي نظمها وأشرف عليها الكرسي 434 طالبًا نفذوا 1008 مبادرات استفاد منها أكثر من 11 مليون شخص في 64 دولة.

 

روابط ذات صلة

وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين

وكالة شؤون المسجد النبوي تعقد حلقة نقاش مع مقدمي خدمة إفطار الصائمين
جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان بالمسجد النبوي

جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان بالمسجد النبوي
أمير المدينة يوجه بإعادة 47 مواطنة للعمل في جامعة طيبة بعد الاستغناء عن خدماتهن

أمير المدينة يوجه بإعادة 47 مواطنة للعمل في جامعة طيبة بعد الاستغناء عن خدماتهن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*