مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرعى الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح

المناطق _ المدينة المنورة

رعى سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي مساء الأربعاء (19 شعبان 1440هـ) بقاعة الملك سعود بالجامعة، الحفل الختامي لكرسي تنمية مهارات طلاب المنح وتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج القيادي وتكريم الفائزين في المبادرات الصيفية بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي وأستاذ الكرسي الدكتور علي الزهراني والمدير التنفيذي عبدالله الشهري، وممثلي الجهات المانحة من مؤسسة السبيعي الخيرية مساعد الأمين العام للشؤون الخيرية قرناس القرناس ومن مؤسسة الحصيني الخيرية مدير عام المؤسسة الدكتور سالم القحطاني.

وعبر الدكتور العتيبي في كلمته خلال الحفل عن فخر الجامعة واعتزازها بكرسي تنمية مهارات طلاب المنح كونه يعد أول كرسي متخصص في الجامعات السعودية لتنمية مهارات طلاب المنح وإكسابهم مهارات التأثير والدعوة. مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف طالب استفادوا من البرامج التأهيلية منذ تدشين الكرسي.

وأوضح سعادته بأن الكرسي يعد مشروعًا استراتيجيًا لتأهيل طلاب المنح ليكونوا قادة في بلادهم. مشيرًا إلى أنه يهدف لتلبية حاجة الطلاب للتأهيل والتدريب المهاري والإداري من خلال الدورات والورش والملتقيات التدريبية.

وهنأ الدكتور عبدالله العتيبي الخريجين والفائزين في برامج الكرسي خلال العام الحالي. منوهًا بجهود ودعم الجهات الخيرية المانحة شركاء النجاح والمتمثلة في مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية ووقف محمد وعبدالله الجميح وموسسة الحصيني والتي أثمرت عن نتائج ملموسة كان لها أكبر الأثر من خلال تكاتف الجهود وتوافق الرؤى.

بدوره أفاد أستاذ الكرسي الدكتور علي الزهراني بأن عدد خريجي الدفعة الرابعة من البرنامج القيادي لهذا العام بلغ 132 طالبًا يمثلون 56 جنسية، فيما بلغ عدد المشاركين في المبادرات الصيفية التي نظمها وأشرف عليها الكرسي 434 طالبًا نفذوا 1008 مبادرات استفاد منها أكثر من 11 مليون شخص في 64 دولة.