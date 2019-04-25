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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعقد الإجتماع الأول في الجمعية العامة العادية لعام 2019

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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعقد الإجتماع الأول في الجمعية العامة العادية لعام 2019

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُعقد الإجتماع الأول في الجمعية العامة العادية لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=721774
جدة- عادل الزهراني

عقدت الشركة السعودية للخدمات الأرضية يوم الأربعاء 24 أبريل 2019م الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) في مقر الشركة بمدينة جدة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وهم الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ عطيان بن عطية الحازمي ( العضو المنتدب) والدكتورعمر بن عبدالله جفري (رئيس لجنة المخاطر ، عضو لجنة المراجعة) والأستاذ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (رئيس لجنة الترشحات والمكافآت) والأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة) بنسبة حضور 62.529% من المساهمين وتم التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والبالغ عددها 41 بند، ومن ضمنها الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ 244,400,000 ريال بواقع 1.30 ريال والتي تمثل 13% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وكذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2018م والبالغة 150,400,000 ريال بواقع 0.80 ريال للسهم على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 3 رمضان 1440 هـ الموافق 8 مايو 2019م وكذلك الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتى سوف تبدأ من تاريخ 06/05/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 05/05/2022م وهم: الأستاذ منصور بن عبدالعزيز البصيلي والدكتورعمر بن عبدالله جفري والمهندس خالد بن قاسم البوعينين والأستاذ محمد بن راشد اليمني ولأستاذ أونو كورنيليس بيتروس بووتس والأستاذ كون كورفياتيس والأستاذ بير يوتينجارد والأستاذ عمر بن طلال حريري والأستاذ صالح بن أحمد حفني وكذلك الموافقة على الأعمال والعقود مع الشركات ذات العلاقة.

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