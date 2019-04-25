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وكيلة جامعة الملك خالد تكرّم مجتازات برامج وكالة الجامعة للتطوير والجودة

وكيلة جامعة الملك خالد تكرّم مجتازات برامج وكالة الجامعة للتطوير والجودة
http://almnatiq.net/?p=721777
المناطق _ عسير

تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، كرمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود أبوملحة، ٧٤ موظفة من المجتازات للبرامج التدريبية التي أقامتها وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلة في عمادة التطوير والجودة والمشتملة على برنامج المراجع الداخلي، وبرنامج مركز إعداد القادة الإداريين “إعداد الصف الثاني من القادة الإداريين”، وبرنامج إعداد استشاري جودة الأنظمة الإدارية iso ضمان جودة النظم الإدارية.

وقالت وكيلة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لكليات البنات الدكتورة حصة آل ملوذ إن جامعة الملك خالد تولي التدريب والتطوير أولوية قصوى لأهميتها في تجويد أداء الموظف الجامعي، وإتقان هذه البرامج كفيل بأن يحدث نقلة نوعية في الأداء والتطوير، على مستوى الأفراد والإدارات، لتولي المهمات القيادية، و تأهيل الموظفات لخوض غمار المستويات المتقدمة من التأهيل، وأوضحت أن عدد المتدربات بلغ ٧٤ متدربة منهن ٢٤ متدربة في برنامج المراجع الداخلي، فيما بلغ عدد اللاتي أتقنّ برنامج استشاري جودة النظم الإدارية ١٢ متدربة من جميع الكليات، وبلغ عدد متدربات برنامج إعداد الصف الثاني من القادة الإداريين ٤١ متدربة من كليات البنات والعمادات المساندة.

الجدير بالذكر أن برنامج المراجع الداخلي، يهدف إلى تأهيل المراجعين الداخليين من أعضاء هيئة التدريس، لمراجعة البرامج الأكاديمية بالجامعة، فيما تهدف برامج إعداد استشاري جودة الأنظمة الإدارية، والتأهيل للمراجعين الداخليين لتأهيل وحدات الجامعة الإدارية لاعتمادات الجودة الإدارية الدولية، ويهدف برنامج إعداد الصف الثاني من القادة الإداريين، إلى اكتساب المتدربات الجدارات الأساسية التي ينبغي أن تمتلكها القائدة، بأساسها المعرفي وخبرتها المهارية، ووسائلها المساعدة لتكون جديرة بتولي المهمات القيادية الوسطى.

هذا وقد اختتم الحفل بتكريم المتدربات على مستوى البرامج الثلاثة، وتكريم المدربات والمنسقات.

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