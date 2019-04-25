محافظ أملج يستقبل مدير جامعة تبوك

أملج - فايز السميري

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي معالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي في قاعة الضيافة بمبنى المحافظة خلال زيارته لحضور حفل تخريج الدفعة الثالثة للكلية الجامعية باملج.

وتناولا في حديثهما خلال اللقاء استمرار الجامعة في مراجعة خططها وتطوير برامجها بما يواكب رؤية المملكة 2030 والتي تهدف الي تأهيل الخريجين لخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة.

وحضر اللقاء وكيل الجامعة للجودة والتطوير الدكتور راشد الشريف ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري والمتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ناصر العنزي ومستشار معالي مدير الجامعة الدكتور نايف الجهني.