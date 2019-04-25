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مدير جامعة تبوك يرعى حفل الخريجين في الكلية الجامعية بمحافظة الوجه

مدير جامعة تبوك يرعى حفل الخريجين في الكلية الجامعية بمحافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=721785
المناطق _ تبوك
رعى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي حفل الخريجين في الكلية الجامعية بمحافظة الوجه بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والبالغ عددهم 59 خريجاً يمثلون عددًا من التخصصات العلمية بحضور محافظ محافظة الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي  ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري .
وبين معالي مدير جامعة تبوك في كلمة ألقاها خلال حفل التخرج أهمية الاحتفال مع طلاب كلية الوجه بمناسبة تخرجهم بعد أن قضوا فيها سنوات جدوا واجتهدوا فيها ونهلوا خلالها من شتى العلوم والمعارف وطوروا مهاراتهم ليحصدوا ثمار جهودهم مؤكداً أن جامعة تبوك أخذت على عاتقها تزويد طلابها بالمعارف والعلوم النافعة وإعدادهم لتحمل المسؤولية والنجاح في ميادين العمل بكل اقتدار.
تلا ذلك مسيرة الخريجين وأوبريت إنشادي فيما ألقى عميد الكلية الجامعية بالوجه الدكتور محمد الحكمي كلمة بارك فيها للخريجين تخرجهم وأوصاهم بتقوى الله والاستفادة مما تعلموه مقدماً شكره لمدير الجامعة على دعمه المتواصل للكليات الجامعية بالمحافظات .
وقال معالي مدير جامعة تبوك في تصريحه عبر فيها عن شعوره بالسعادة لمشاركته أبنائه الطلاب فرحة تخرجهم  وقال : إنه واجب يمليه علينا مسؤوليتنا وديننا ووطنا.
و أكد معاليه أنهم في طور مراجعات التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 ومع المشاريع العملاقة الموجودة في المنطقة كمشروع البحر الأحمر وأمالا  مؤكداً أن الجامعة حريصة على تأهيل وتدريب هؤلاء الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
كما بين معاليه أن الجامعه تعمل على تأمين مقر جديد لشطر البنين وأن المكان الذي سيتم النقل إليه سيكون أفضل من الموقع الحالي .

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