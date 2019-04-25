“تعليم الليث” يعتمد حركة النقل الداخلي لـ٦٤٣ معلمًا ومعلمة

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ.

وفي التفاصيل، هنأ “الحازمي” المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

وأوضح مدير تعليم الليث أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ( ١٧٧١ ) معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ٦٤٣ منهم، وبنسبة ٣٦٫٥ % .

وأضاف: تقدم للحركة ( ٨٩٤ ) معلمًا، تحقق النقل لـ ٤٢٠ معلمًا منهم ، وبنسبة ٤٧ %، فيما تقدم للحركة ( ٨٧٧ ) معلمة، تحقق النقل لـ ٢٢٣منهن، بنسبة ٢٦ %.

وأشار “الحازمي” إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/ Login.aspx

من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي: (الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد)، مؤكدًا أن الحركة أُجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.

وقال “باحارث” إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور “أيقونة التظلم”، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.